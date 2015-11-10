За сутки в зоне АТО ранены 4 украинских военных

Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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Как сообщал УНИАН, начиная с 18 часов вчерашнего вечера и до сегодняшнего утра террористы 33 раза открывали провокационный огонь в сторону позиций ВСУ, в том числе дважды открывали огонь из 120-миллиметровых минометов.