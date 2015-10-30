Террористы обстреляли позиции сил АТО в районе Песков, есть раненый и погибший

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Александр Рудоманов.

"В Песках закончился бой. Стрелковое оружие, Гп-25, АГС. Двое раненых из 3 батальона 93 бригады. 1 тяжелый, один легкий", - написал он.

При этом журналист отметил, что легко раненому оказали помощь на месте, а второго эвакуировали.

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Вскоре, по словам Рудоманова, тяжело раненый умер.

Стоит отметить, что в штабе антитеррористической операции заявили, что информация о раненых и погибших уточняется и будет предоставлена прессс-службой аппарата президента по вопросам АТО.

В Пісках закінчився бій. Стрілецька зброя, Гп-25,АГС.Двоє поранених з 3 батальйону 93 бригади. 1 важкий, один легкий.В... Posted by Олександр Рудоманов on 30 октября 2015 г.

Кроме того, Генштаб уже подтвердил смерть украинского военного.

"Сегодня в период между 15:15 и 15:45 боевики обстреляли наши позиции, расположенные близ населенного пункта Пески. Вели огонь из стрелкового оружия, автоматических и подствольных гранатометов со стороны Жабячего. В результате обстрела двое украинских военных получили ранения. Один из них от госпитализации отказался, ранения другого оказались смертельными", - говорится в сообщении.