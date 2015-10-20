Из-за подрыва на мине госпитализирована жительница Авдеевки

11:42, 20 октября 2015
Общество
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В понедельник в зоне АТО из-за подрыва на мине была травмирована жительница Авдеевки (Донецкая область).

Мешканка Авдіївки підірвалася на міні / irivne.info

Об этом сообщает Донецкая областная военно-гражданская администрация.

По данным лечебно-профилактических учреждений Донецкой области, за минувшие сутки, 19 октября, в зоне проведения антитеррористической операции пострадало 1 гражданское лицо.

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Жительница Авдеевки с минно-взрывными ранениями была госпитализирована в травматологическое отделение центральной районной больницы.

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