Из-за подрыва на мине госпитализирована жительница Авдеевки
11:42, 20 октября 2015Общество
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В понедельник в зоне АТО из-за подрыва на мине была травмирована жительница Авдеевки (Донецкая область).
Жительница Авдеевки подорвалась на мине / irivne.info
Об этом сообщает Донецкая областная военно-гражданская администрация.
По данным лечебно-профилактических учреждений Донецкой области, за минувшие сутки, 19 октября, в зоне проведения антитеррористической операции пострадало 1 гражданское лицо.
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Жительница Авдеевки с минно-взрывными ранениями была госпитализирована в травматологическое отделение центральной районной больницы.
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