Сутки в зоне АТО прошли без потерь и вражеских провокаций - Лысенко
13:23, 19 октября 2015Война
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За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции не погиб ни один украинский военный, вражеские провокации не зафиксированы.
За сутки в зоне АТО украинские военные не понесли потерь / МИД
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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"За минувшие сутки вражеские провокации на линии фронта не зафиксированы и в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб и не был ранен", - сказал он.
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Кроме того, добавил Лысенко, не были зафиксированы пролеты вражеских беспилотников в небе над Донбассом.
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