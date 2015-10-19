Сутки в зоне АТО прошли без потерь и вражеских провокаций - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеБойцы "Днепра-1" задержали командира минометной батареи "ДНР"

"За минувшие сутки вражеские провокации на линии фронта не зафиксированы и в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб и не был ранен", - сказал он.

Читайте такжеПервый этап отвода вооружения в Луганской области будет закончен после отчета миссии ОБСЕ - Лысенко

Кроме того, добавил Лысенко, не были зафиксированы пролеты вражеских беспилотников в небе над Донбассом.