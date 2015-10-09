ОБСЕ подтверждает отвод ВСУ танков от линии разграничения

Об этом говорится в отчете миссии по 8 октября, опубликованном сегодня.

"Специальная мониторинговая миссия вновь посетила все места хранения (хранилища для отведенного вооружения украинских Вооруженных сил в Луганской области, куда были отведены танки как это оговорено в парижском приложении (к Минским соглашениям). Все танки, которые ранее были зафиксированы, были отведенными", - сказано в отчете.

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Как сообщал УНИАН, силы Антитеррористической операции проводят подготовительные работы по отводу артиллерии калибра 85 миллиметров от линии разграничения в Луганской области.

Представитель Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко 7 октября заявил, что в Луганской области украинские танки полностью отведены на согласованное расстояние.