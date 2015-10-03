Представители ВСУ и боевики "ЛНР" передали ОБСЕ координаты складов оружия

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, сообщает 112.ua.

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"1 октября представители ВСУ передали координаты некоторых мест постоянного складирования вооружений, представители "ЛНР" предоставили СММ расписание отвода вооружений, координаты некоторых мест постоянного складирования и список, указывающий количество танков, которые предполагается отвести, включая их типы и серийные номера", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 3 октября, стартовал процесс отвода Вооруженными силами Украины на определенные расстояния вооружения калибра менее 100 мм от линии разграничения сторон, который продлится 41 сутки.