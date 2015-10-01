Боевики из гранатометов обстреляли опорный пункт сил АТО в районе Зайцево
09:17, 01 октября 2015Война
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Вчера в 20.50 на временно оккупированной территории в районе населенного пункта Зайцево, боевики открывали интенсивный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в направлении опорного пункта сил АТО.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "В 23 часа боевики несколько минут из стрелкового оружия хаотично обстреливали украинские позиции в Луганском, что на Артемовском направлении".
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В целом на протяжении прошлых суток незаконные вооруженные формирования дважды нарушили режим перемирия.
"Сегодня, 1 октября с полуночи и до 6 утра случаев открытия огня вдоль линии разграничения не зафиксировано", - подытожили в пресс-центре.
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