Боевики из гранатометов обстреляли опорный пункт сил АТО в районе Зайцево

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "В 23 часа боевики несколько минут из стрелкового оружия хаотично обстреливали украинские позиции в Луганском, что на Артемовском направлении".

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В целом на протяжении прошлых суток незаконные вооруженные формирования дважды нарушили режим перемирия.

"Сегодня, 1 октября с полуночи и до 6 утра случаев открытия огня вдоль линии разграничения не зафиксировано", - подытожили в пресс-центре.