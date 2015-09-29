Диверсионная группа боевиков с террикона обстреляла позиции сил АТО вблизи Новотроицкого

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

«До вчерашнего вечера боевики почти месяц соблюдали режим тишины, - рассказал боец с позывным Раптор. – И вчера они заслали к нам разведывательно-диверсионную группу численностью до восьми человек».

«Действовали бандиты коварно. Зайдя на ближайший террикон, они обстреляли наши позиции из подствольного гранатомета. А затем быстро отошли, не причинив нашим бойцам никакого вреда», - рассказал военнослужащий и добавил: «Мы вполне понимаем, зачем боевики это делают. Это дешевые попытки спровоцировать наш ответный огонь. Внести дестабилизацию в нашу жизнь. В определенной степени деморализовать наших бойцов. Но... Не на тех они напали. Обстрел скорее вызвал улыбку».

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Также сообщается, что «недавно в приборы специального наблюдения наши бойцы видели, как на позиции боевиков приезжали российские журналисты». При этом провокаторы подняли над своим блиндажом Государственный флаг Украины. В дальнейшем на одном из российских каналов был показан сюжет, как украинцы, не соблюдая Минских договоренностей, освободили от захватчиков часть территории.