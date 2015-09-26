На "танковых соревнованиях" боевиков "ДНР" взорвался зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" (фото)

Об этом сообщает РИА "Новости".

"Взрывное устройство располагалось в боевом отделении машины "Стрела-10", - заявляет представитель боевиков, добавляя, что они рассматривают версию теракта.

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Мощность взрывчатки оценивают в 200 грамм в тротиловом эквиваленте. О пострадавших не сообщается.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября на полигоне под Торезом взорвался танк, в результате чего погибла 11-летняя девочка.