На "танковых соревнованиях" боевиков "ДНР" взорвался зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" (фото)

17:05, 26 сентября 2015
Война
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В Торезе на "соревнованиях" боевиков изнутри взорвался зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".

Мощность взрывчатки оценивают в 200 г в тротиловом эквиваленте / ДАН

Об этом сообщает РИА "Новости".

"Взрывное устройство располагалось в боевом отделении машины "Стрела-10", - заявляет представитель боевиков, добавляя, что они рассматривают версию теракта.

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Мощность взрывчатки оценивают в 200 грамм в тротиловом эквиваленте. О пострадавших не сообщается.

Фото: ДАН

Как сообщал УНИАН, 24 сентября на полигоне под Торезом взорвался танк, в результате чего погибла 11-летняя девочка.

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