Боевики вечером начали обстреливать Артемовское направление, ночью сохранялся режим тишины - штаб

В конце вчерашнего дня боевики продолжали одиночно обстреливать украинские позиции и провоцировать военных.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"Так, в 18.35 вражеский снайпер вел огонь по нашему опорном пункта в поселке Зайцевое. А около 21 часа, опять же в районе поселка Зайцевое боевики били по силам АТО из гранатомета и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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Отдельно следует отметить и провокационные действия наемников. На оккупированной территории враг открывает огонь в сторону линии разграничения, надеясь на ответ Вооруженных Сил Украины, чтобы обвинить в срыве мирных договоренностей. В штабе отмечают, что нередко это делается, чтобы создать "картинку" для пророссийского телевидения.

"Этой ночью в 21 час, наемники применяли стрелковое оружие неподалеку от Троицкого. А почти в 22 часа из автоматических гранатометов преступники били в направлении наших опорных пунктов в Ленинском и Кирово. Гранаты ложились за несколько сот метров от украинских позиций", - сообщили в штабе АТО.

В целом на протяжении вчерашних суток, незаконные вооруженные формирования 4 раза целенаправленно обстреливали украинские подразделения, еще 4 раза наемники открывали провокационный огонь на временно оккупированной территории. Все случаи нарушения перемирия зафиксированы на Артемовском направлении.

Сегодня 26 сентября, с полуночи и до 6 утра в зоне АТО сохранялась тишина.