Боевики трижды провоцировали силы АТО за ночь, утром на Донбассе сохраняется тишина - штаб

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

Так, с 18 часов и до полуночи обстрелу со стороны незаконных вооруженных формирований подверглись позиции бойцов АТО на Артемовском направлении.

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"В 21 час из крупнокалиберного пулемета боевики били по опорному пункту сил АТО в районе поселка Зайцево. А в 22.50 наемники вели огонь из стрелкового оружия по украинским подразделениям в Травневом. В результате этих обстрелов потерь среди наших бойцов нет", - говорится в сообщении штаба.

В целом на протяжении вчерашних суток бандформирования трижды нарушали перемирие.

А уже сегодня, 13 сентября, с полуночи и до 6 утра вдоль всей линии разграничения сохранялась тишина.