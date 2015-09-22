Геращенко: На следующей встрече в Минске будет сделан акцент на немедленном освобождении заложников

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявила Уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, народный депутат Украины из фракции "БПП" Ирина Геращенко.

"Наша группа планирует собраться в следующий раз уже после встречи в Париже на высшем уровне. Я выступила с инициативой украинской стороны, чтобы на следующем заседании, которое состоится 6 октября, первым вопросом было выслушать видение России выполнения со своей стороны 10-го пункта Минских соглашений относительно освобождения всех заложников. Как мы знаем, что на территории РФ удерживается, по меньшей мере, 10 политических заключенных", – сказала Геращенко.

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Депутат также напомнила, что всего в плену у боевиков остаются 156 украинцев.

Как сообщал УНИАН ранее, с начала проведения Антитеррористической операции на востоке Украины пропал без вести 271 военнослужащий Вооруженных сил Украины. 76 солдат, сержантов и офицеров находятся в плену.