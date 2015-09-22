ОБСЕ: Отведенное тяжелое вооружение не должно использоваться в военных учениях

Отведенное от линии соприкосновения на Донбассе тяжелое вооружение не должно использоваться в военных учениях.

Об этом спикер Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив сказал в эфире Hromadske.tv.

"Я знаю, что мы уже приближаемся к 8 тыс. погибших, уже есть 18 тыс. раненых, свыше 2 миллионов являются переселенцами, 5 миллионов людей почувствовали влияние кризиса, и поэтому сейчас все хотят видеть долговременный устойчивый режим прекращения огня", - заявил Боцюркив.

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Также он обратил внимание, что огромный урон был нанесен инфраструктуре на Донбассе, в том числе аэропортам, мостам, больницам и жилым домам. Большой проблемой является наличие остатков неразорвавшихся снарядов, заминированных территорий, что может нанести огромный вред.

"Для нас также важна безопасная и беспрепятственная возможность для передвижения наших наблюдателей. Мы до сих пор имеем задержки со стороны обеих сторон на линии соприкосновения, и также мы нуждаемся в беспрепятственном доступе в те районы, где стороны должны хранить тяжелое вооружение, потому что это является частью Минских соглашений, согласно которым тяжелое вооружение должно быть отведено в определенные места и там храниться. Это вооружение не должно передвигаться или использоваться для военных учений", - заявил Боцюркив.

Также он отметил, что миссия, как и раньше, имеет ограниченный доступ к украинско-российской границе.