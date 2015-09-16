Луценко: Наша армия встала на ноги, и Путин уже не имеет возможности военно уничтожить Украину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде во время третьего этапа ХІІ внеочередного съезда партии сегодня в Киеве.

По его словам, в Украине за год была создана армия.

Читайте такжеПутин не может победить Украину военно, но может "столкнуть лбами украинцев" - Луценко

«Сегодня украинская армия встала на ноги, и у Путина теперь нет возможности военным образом уничтожить Украину», - заявил он.

«Я помню, в каком состоянии был дивизион моего сына, чем они стреляли, у нас не было ни одной «Акации», лучшей артиллерийской установки, которая может быть в этой части мира. Сейчас у нас есть 10 таких дивизионов», - отметил Луценко.

Ранее УНИАН сообщал, что украинская армия опустилась на четыре позиции в мировом рейтинге, заняв 25 место. Отмечается, что, несмотря на ударные темпы восстановления старой техники, полностью восполнить то, что было потеряно в Крыму и на Донбассе, пока не удалось.