Сегодня боевики дважды нарушили перемирие на Донбассе, ранен военный

Сегодня с 6 утра и до 18 часов незаконные вооруженные формирования дважды нарушили перемирие, которое накануне было зафиксировано в течение суток на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр Антитеррористической операции.

Так, по данным пресс-центра, «с 12.35 и до 13.02 наш опорный пункт к югу от Авдеевки, боевики обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия. В результате действий противника один украинский военный получил ранения».

«А в 17.20 со стороны Спартака преступники из крупнокалиберного пулемета и гранатомета били по позициям сил АТО в Опытном», - говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что, несмотря на хрупкое перемирие, в зоне АТО продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры Донбасса.

«При содействии подразделений гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины, совместно с коммунальными предприятиями начат ремонт мостов в населенных пунктах Красногоровка и Соледар. Кроме того, продолжается налаживание линий электропередачи в поселках Зайцево и Майорск. Одновременно наши офицеры вместе с волонтерскими организациями отстраивают школы в Луганском и Светлодаре, которые еще в начале этого года попали под артобстрелы и были серьезно повреждены. Также в Луганском проводится разминирование зернохранилища», - сообщает пресс-центр.