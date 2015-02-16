Россия протягивает в Совбез ООН резолюцию, которая подменяет суть Минских соглашений - СМИ

Об этом в эфире Hromadske TV сообщил журналист Press AV Андрей Васильев.

По его словам, РФ пытается возложить всю ответственность за мирный процесс исключительно на Украину.

Также российский вариант резолюции требует, чтобы Украина первой после прекращения огня отвела войска на 50 километров. Кроме того, Москва также хочет полностью снять с себя обещания, данные в Минске и требует права поставлять в Украину так называемые гуманитарные конвои.

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"Однако члены Совбеза все знают, чем оборачиваются эти "гуманитарные конвои". Конечно же текст с российским вариантом не пройдет", - отметил журналист.

По его словам, если Россия продолжит настаивать на своей редакции резолюции, то послы США и Великобритании могут воспользоваться своим правом вето и просто ее заблокировать.

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