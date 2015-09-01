По состоянию на 11 утра режим прекращения огня в зоне АТО соблюдается полностью - пресс-секретарь Кучмы

Об этом сообщила пресс-секретарь бывшего президента Украины Леонида Кучмы, который является представителем Украины в контактной группе, Дарка Олифер в Facebook.

"По состоянию на 11:00 1 сентября 2015 года обе стороны полностью соблюдают режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, эту информацию подтверждают доклады офицеров из Совместного центра по контролю и координации.

Как сообщал УНИАН, трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе с участием официальных представителей Украины, России и ОБСЕ считает необходимым добиться прекращения огня на Донбассе с началом нового учебного года в школах.