СБУ допускает обмен пленных спецназовцев РФ после приговора суда

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Грицак заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«Что касается обмена граждан РФ – военнослужащих... По двум ГРУшникам уголовное производство закончено, их судьбу будет решать суд. После суда будет приниматься решение об их дальнейшей судьбе. Обмена или не обмена. Я не исключаю такой возможности. Но это выходит за рамки моей компетенции”, - сказал Грицак.

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Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских военнослужащих - капитана Ерофеева и сержанта Александрова. Они содержатся в СИЗО в Киеве.

26 августа заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что на ближайшей неделе обвинительный акт в отношении Ерофеева и Александрова может быть направлен в суд.