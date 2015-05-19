В Генштабе сообщили, что задержанных ГРУшников не будут обменивать

Об этом в эфире Еспресо.TV сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

"Эти парни не являются военнопленными, потому что тот правовой статус, в котором находится сейчас наша страна... в этих условиях мы не можем признать их военнопленными. Но они являются террористами, которые совершили преступление, потому что они убили военнослужащего-участника АТО. Поэтому именно такая задача имеют соответствующие уполномоченные следователи, чтобы установить степень причастности каждого из них к убийству украинских военных", - рассказал он.

В СБУ сегодня заявили, что будут судить пленных ГРУшників за терроризм.

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Ранее Владислав Селезнев подтвердил принадлежность задержанных военных российскому ГРУ.

Москва же назвала своих ГРУшників "бывшими", требует прекратить их "пытки" и освободить.

Напомним, что 16 мая во время боевого столкновения в районе города Счастье военнослужащие 92-й отдельной механизированной бригады задержали двух российских спецназовцев из состава диверсионно-разведывательной группы боевиков.