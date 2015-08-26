На Донбассе отмечается резкое усиление формирований боевиков - Тымчук

Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

«На протяжении нескольких последних суток в данный н.п. дополнительно переброшено до 1,5 тысячи боевиков «из вторых эшелонов». Основная часть – наемники из граждан РФ. В Киевский район Донецка прибыла батарея 203-мм самоходных орудий 2С7 «Пион» (5 единиц). Также в Донецк прибыло порядка 15 бензовозов, на тягачах переброшено три танка Т-80 из России», - написал он.

Кроме того, по данным Тымчука, в район н.п. Енакиево и Углегорск переброшен мотострелковый батальон боевиков, усиленный 2-мя танковыми ротами: в Енакиево отмечено до 20 БМП-1,2, а также 9 БТР-70,80 и 6 танков; в Углегорск зашло 10 танков, ранее в данный н.п. прибыло 12 единиц других ББМ.

Боевики «ЛНР» продолжают подтягивать технику и вооружения к выступу между н.п. Счастье и Станица Луганская. В районе Красный Яр, Паньковка, Глиняное, Веселая Гора, Обозное, Приветное, Христово фиксируется развертывание еще одного подразделения террористов - усиленного сводного мотострелкового батальона с артиллерией. Всего в районе выступа фиксируется 15 танков, 34 единицы боевых бронированных машин и артгруппа.

Также, по данным Тымчука, в «ЛНР» и «ДНР» продолжаются усиленные «мобилизационные мероприятия». Из Дебальцево и Углегорска массово выезжает молодежь с целью избежать «мобилизации» (отмечаются множественные случаи «насильной мобилизации», вплоть до угрозы расстрела). На российской границе перестали пропускать в РФ мужчин младше 50-ти лет.

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В Луганск переброшено до 500 человек. из РФ. «Данные боевики прошли подготовку в учебном центре ГРУ ГШ ВС РФ в Ростове-на-Дону (РФ). Основная часть – выпускники «диверсионных курсов». Прибывшие россияне маскируются под «казачество» – одеты в папахи, штаны с лампасами и т.д.», сообщил Тымчук.

Кроме того, через Краснодон из РФ зашла колонна техники (15 танков и 28 БМП и БТР). Во время прохождения колонны в районе данного н.п. на некоторое время была заглушена мобильная связь.

Как сообщал УНИАН, за сутки боевики более 90 раз открывали огонь по позициям сил АТО.