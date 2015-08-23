Российские военные выдали свой уничтоженный танк за украинский - СМИ (фото, видео)

Об этом сообщает сайт InformNapalm.org.

"Напомним, что 22 сентября 2014 года российский пропагандистский канал ANNA NEWS разместил видео "Донецк, Старобешево. Уничтоженная бронетехника украинской армии", в котором пытался выдать уничтоженные российские танки Т-72 за украинские. Возвратом к данной теме послужила фотография, обнаруженная на странице российского военного преступника, контрактника подразделения ПВО из состава 21-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 12128-ж Тоцкое-2, Оренбургская область, ЦВО) Дениса Панченко", - говорится в материале.

В материале говорится, что в фотоальбоме Панченко обнаружено фото, загруженное 22 октября 2014 года, на котором группа российских военнослужащих позирует на фоне сожженного танка Т-72БА.

"При сравнении скриншота с видеоролика с фотографией из альбома Д. Панченко наглядно видно, что танк и место съемки совпадают, только сделаны с разных ракурсов", - говорится на сайте.