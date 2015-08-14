Террористы начали активно использовать диверсионные группы - Тимчук

Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

«Российско-террористические войска на Донбассе, кроме активных обстрелов позиций сил АТО и гражданских объектов (в т. ч. из тяжелых вооружений), перешли к массовому применению диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на различных участках линии фронта - как укомплектованных военнослужащими ВС РФ, так и из местных боевиков и российских наемников, которые прошли курс подготовки в «учебных центрах» с помощью инструкторов ВС РФ», - пишет он.

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«Особая активность ДРГ противника фиксируется в районе н. п. Авдеевка, Марьинка, в районе Свитлодарського плацдарма, на Приморском направлении, а также на направлении Счастья-Станица Луганская. Кроме того, фиксируется широкое использование противником технических средств разведки (БПЛА, станции РТР, оптико-электронные средства)», - отметил Тимчук.

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Ранее УНИАН сообщал, что за сутки в Луганской области возобновились интенсивные обстрелы Станицы Луганской: с 21:00 до 24:00 боевики обстреливали из автоматических гранатометов, 82-мм минометов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов сгорело два дома на вул. Лермонтова и загорелась кровля в здании на ул. Барабашова. Во многих местах был перебит газопровод, но к утру его удалось отремонтировать. Также выяснилось, что за вчерашний утренний артиллерийский обстрел с. Болотенное Станично-Луганского района было ранено военного 128-й бригады из Черновицкой области, идется в сообщении.