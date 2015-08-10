Боевики обстреляли окрестности Дзержинска, есть раненый

Под артударом террористов в воскресенье вечером оказался поселок Новгородское.

Поступила информация об одном раненом местном жителе, сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в Донецкой области. Мужчина 1957 года рождения госпитализирован в местную больницу. На место обстрела направлена следственно-оперативная группа милиции. Дополнительная информация уточняется. Читайте такжеБоевики за день почти 20 раз использовали запрещенное вооружение Как сообщал УНИАН ранее, 24 июля, днем пророссийские террористические бандформирования обстреляли зажигательными крупнокалиберными патронами поселок Новгородское.

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