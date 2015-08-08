В Дзержинске из-за обстрела боевиков обесточены три шахты, идет эвакуация сотрудников - МВД

Об этом сообщает Новое время со ссылкой на заявление начальника облуправления МВД Украины в Донецкой области Вячеслава Аброськина.

В ночь на субботу боевики с использованием артиллерии обстреляли Дзержинск: ранены трое мирных жителей, обесточены три шахты.

"В результате попадания снарядов в жилой сектор получили ранения различной степени тяжести: двое мужчин, 1977 года рождения и 1978 года рождения, женщина 1932 года рождения", - написал он.

По информации Аброськина, город частично обесточен, в том числе три шахты - Дзержинская, Северная, Торецкая.

"Под землей оказались 216 человек. Продолжается подъем на поверхность оставшихся 122 шахтеров: шахта Торецкая - 53, Северная – 69", - отмечается в сообщении.

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