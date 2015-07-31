Боевики вынудили патруль ОБСЕ покинуть один из поселков Донецкой области

Об этом говорится в распространенном в пятницу вечером отчете СММ ОБСЕ, передает LB.ua.

Согласно информации, вблизи поселка Октябрь патруль спецмиссии остановили два представителя "ДНР" в невоенном автомобиле. Они приказали наблюдателям вернуться назад.

Представители "ДНР" сопровождали наблюдателей СММ к своему контрольно-пропускному пункту, где один вооруженный человек вышел из машины, встал перед патрульным автомобилем СММ, начал кричать и вести себя агрессивно, подчеркивают в спецмиссии.

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"Затем он взял 12,7-мм крупнокалиберный пулемет из автомобиля, зарядил его дрожащими руками и указал на наблюдателей СММ. Действуя агрессивно, он подошел прямо к автомобилю СММ и выдвинул ультиматум: покинуть территорию Октября или взять его в сопровождение до следующего блокпоста", - говорится в отчете.

После этого разговора патруль СММ ОБСЕ развернулся и покинул поселок Октябрь, благополучно вернувшись на базу в Мариуполе.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 26 июля, в Счастье подвергались обстрелу два патруля СММ ОБСЕ, когда они пытались перейти контактную линию.

Также в Широкино Донецкой области патруль попал под обстрел, в результате которого пострадал один из наблюдателей миссии.