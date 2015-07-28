ОБСЕ призывает стороны конфликта на Донбассе обеспечить безопасность миссии

Об этом говорится в его заявлении, обнародованном пресс-службой ОБСЕ.

Действующий председатель ОБСЕ выражает глубокую обеспокоенность по поводу инцидентов, которые имели место 26 июля в Счастье, и 27 июля в Широкино. Дачич выразил возмущение, что невооруженные гражданские наблюдатели миссии ОБСЕ попали под обстрел.

Дачич проинформировал, что наблюдатель, который получил мягкое сотрясение мозга и ранение правой ноги в Широкино, был выписан из больницы.

"Я осуждаю любые обстоятельства или действия, которые препятствуют работе Специальной мониторинговой миссии. Все стороны на востоке Украины должны в соответствии с обязательствами согласно Минским договоренностям обеспечить безопасность, охрану и свободу передвижения СММ", - заявил Дачич.

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Действующий председатель ОБСЕ также напомнил, что все стороны должны немедленно полностью ввести режим прекращения огня, продолжать и способствовать отводу тяжелого вооружения, а также установить политический диалог в соответствии с Минскими соглашениями.

Как сообщал УНИАН, 27 июля в Широкино во время обстрела был травмирован руководитель патруля наблюдательной миссии ОБСЕ.

26 июля наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел в районе Счастья на Луганщине.