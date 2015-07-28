Кремль запретил матери задержанного российского спецназовца проведать сына в Киеве - СБУ

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на Twitter пресс-службы СБУ.

"К задержанному российскому военному Александрову не может приехать мать. Москва не пускает", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, суд над задержанными в Украине бойцами спецназа ГРУ Евгением Ерофеевым и Александром Александровым запланирован на сентябрь.