Кремль запретил матери задержанного российского спецназовца проведать сына в Киеве - СБУ

19:50, 28 июля 2015
Война
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Задержанного в Луганской области российского спецназовца Александра Александрова не может посетить мать из-за позиции Москвы.

REUTERS

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на Twitter пресс-службы СБУ.

"К задержанному российскому военному Александрову не может приехать мать. Москва не пускает", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, суд над задержанными в Украине бойцами спецназа ГРУ Евгением Ерофеевым и Александром Александровым запланирован на сентябрь.

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