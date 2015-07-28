Кремль запретил матери задержанного российского спецназовца проведать сына в Киеве - СБУ
19:50, 28 июля 2015Война
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Задержанного в Луганской области российского спецназовца Александра Александрова не может посетить мать из-за позиции Москвы.
REUTERS
Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на Twitter пресс-службы СБУ.
"К задержанному российскому военному Александрову не может приехать мать. Москва не пускает", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, суд над задержанными в Украине бойцами спецназа ГРУ Евгением Ерофеевым и Александром Александровым запланирован на сентябрь.
#СБУ - До затриманого російського військового Александрова не може приїхати мати. Москва не пускає
— СБ України (@ServiceSsu) 28 июля 2015
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