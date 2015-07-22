В Минобороны РФ отказались от задержанных в Украине российских спецназовцев

Об этом сообщает Газета.ру.

Как следует из ответа Минобороны, они проходили военную службу в России, однако приехали в Украину уже после увольнения.

Это первое документальное подтверждение их статуса от военного ведомства. По словам адвокатов задержанных, Минобороны до сих пор не ответило ни на один запрос украинской стороны.

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В ответе Минобороны РФ говорится, что задержанные в Украине Александр Александров и Евгений Ерофеев действительно проходили военную службу в армии России. Однако «события, связанные с их выездом из Российской Федерации и пребыванием на территории Украины, произошли после увольнения с военной службы и не связаны с ее прохождением».

Сержант Александров и его командир капитан Ерофеев были захвачены украинскими военными вблизи города Счастье Луганской области 16 мая. При перестрелке они получили ранения. Во время боя с ними погиб украинский военный Вадим Пугачев.

На допросе задержанные россияне заявили, что они действующие военные и служат в 3-й отдельной гвардейской бригаде спецназа РФ, которая дислоцируется в Тольятти. На видеозаписи допроса россиян, опубликованной украинской стороной, Александров и Ерофеев заявили, что прибыли в Украину 26 марта 2015 года в составе батальона из 220 человек.