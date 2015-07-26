Провокацию боевиков с использованием танков под Счастьем зафиксировала ОБСЕ - пресс-центр АТО

Это произошло около 11.55 сегодня, 26 июля, сообщает пресс-центр АТО.

Согласно сообщению, противник применил танки, СПГ, стрелковое оружие и несколько мотопехотных подразделений.

Читайте такжеБоевики не прекращают обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов – Мотузяник"Это событие зафиксировано представителями миссии ОБСЕ с одной и другой стороны, которые на то время находились недалеко от населенного пункта Счастье, ожидая посла по гуманитарным вопросам ОБСЕ Фриша. Украинская сторона СЦКК расценивает этот случай как явную провокацию, направленную на дискредитацию Вооруженных Сил Украины", - сообщает пресс-центр АТО.

В 14:20 огонь был прекращен благодаря усилиям украинской стороны СЦКК.