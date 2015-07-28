Правоохранители Луганщины задержали боевика-переселенца

Правоохранители Луганской области 27 июля задержали участника незаконного вооруженного формирования, который переехал из зоны проведения антитеррористической операции и проживал в другой области как переселенец.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, в мае-июле 2014 года подозреваемый принимал участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, действовавшего на территории городов Антрацит и Ровеньки Луганской области (ч. 2 ст. 260 УК Украины).

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Затем боевик выехал за пределы оккупированных территорий и жил в другом регионе как временно перемещенное лицо. "О намерении выйти из состава вооруженного формирования и его наличии боевик в органы государственной власти или местного самоуправления, как того предусматривает закон, не сообщил, а был обнаружен работниками оперативных подразделений", - говорится в сообщении.

Процессуальным руководителем согласовано сообщение о подозрении указанному лицу и постановлением следственного судьи последнем избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Его ход находится на контроле руководства прокуратуры области.