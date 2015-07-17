ОБСЕ: У оккупированного боевиками Комсомольского сосредоточено значительное количество тяжелой техники

Об этом говорится в отчете миссии по 16 июля, опубликованном сегодня.

"Беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии обнаружил сосредоточение тяжелой военной техники, к которой относились 6 основных боевых танков, по меньшей мере, 35 бронетранспортеров и более 40 военных грузовиков рядом с Комсомольским (подконтрольный боевикам населенный пункт в 45 км на юго-восток от Донецка)", - говорится в отчете.

Информация, полученная с помощью беспилотников, также указывает, что возведение защитных позиций со стороны прифронтовых территорий возле линии размежевания, которые контролирует украинское правительство, продолжается. В частности, миссия отмечает, что процесс возведения оборонительных сооружений заметили на юго-восток от Марьинки (23 км на юго-запад от Донецка) и на северо-восток от Мариуполя.

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При этом беспилотники мониторинговой миссии показали заметную активность на юг от Тореза (оккупированного боевиками), где расположен военный тренировочный лагерь.

Также, миссия сообщает, что как и ранее, наблюдатели продолжают замечать, что тяжелое вооружение не было отведено на определенные места в соответствии с Минскими соглашениями.

Так, инструкторы ОБСЕ заметили два танка и одну боевую машину пехоты на контролируемой властями территории.