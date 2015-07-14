Миссия ОБСЕ фиксирует неотведенное тяжелое вооружение вдоль линии разграничения

Об этом говорится в отчете миссии за 13 июля, опубликованном сегодня. "Несмотря на утверждение всех сторон, тяжелое вооружение было отведено, Специальная мониторинговая миссия продолжает фиксировать тяжелое вооружение в районах, где его размещения запрещено Минскими соглашениями", - говорится в сообщении.

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В частности, на подконтрольной боевикам "ДНР" территории, наблюдатели заметили 120-мм минометную установку, которая была на буксире. На контролируемой правительством Украины территории, инструкторы ОБСЕ видели колонну из пяти основных боевых танков Т-64.

Также, с помощью беспилотных летательных аппаратов наблюдатели миссии в Комсомольском (подконтрольное "ДНР", 45 км к юго-востоку от Донецка) видели одну самоходную гаубицу, а в Белой Каменке (также подконтрольная "ДНР", 52 км к югу от Донецка), они зафиксировали пять танков.

Миссия также вновь посетила одно из определенных Минским соглашениями мест для содержания отведенного тяжелого вооружения на подконтрольной территории "ДНР". Как и во время предыдущих посещений этого места, наблюдатели фиксируют отсутствие 152-мм гаубицы 2А65 Мста-Б. Боевики отсутствие объясняют тем, что указанная гаубица используется в военных учениях.