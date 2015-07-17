Волонтеры сообщили, что военные не пропускают борцов с контрабандой через блокпосты

Об этом на своей странице в соцсети сообщил волонтер Роман Доник. "Приказ по бригаде - мобильную группу по борьбе с контрабандой не пропускать, вплоть до применения оружия", - написал волонтер.

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При этом он отметил, что пароли и пропуска на блокпосту не работают.

"«Героические» командиры начинают показывать зубы, когда дело касается шкурных интересов", - подытожил Роман Доник.

Напомним, 15 июля в штабе АТО началось формирование новых мобильных групп по борьбе с контрабандой из сотрудников фискальных служб, СБУ, пограничников, десантников и волонтеров. Предполагается, что эти группы будут работать на линии разграничения. Курировать работу этих мобильных групп пока будет руководство подразделений СБУ.

Как отмечал Дмитрий Доник, в настоящее время волонтеры и силовики разрабатывают механизм участия волонтеров в этих группах. По его данным, причиной создания данных групп послужил инцидент с перестрелкой в Мукачево.