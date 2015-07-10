В бою с диверсантами возле Станицы Луганской погиб украинский военный

Об этом сообщил Геннадий Москаль на своем сайте.

"К сожалению, один военный в результате боя погиб (ему было 30 лет), еще один ранен и сейчас находится в больнице. На месте боя случайно оказался 35-летний местный житель, который проезжал по селу на своем автомобиле. Он также получил ранение, правда, нетяжелые. Неотложную помощь ему оказали на месте, госпитализация не понадобилась", - говорится в сообщении.

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По словам Москаля, в самой Станице ночь прошла относительно спокойно, происходили лишь локальные перестрелки. Вчера в 9 вечера в райцентре пропал свет. Авария на линии электропередач не связана с боевыми действиями, сейчас восстановлением энергоснабжения занимаются ремонтники.