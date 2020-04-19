Переговорщик в ТКГ объяснил, почему нельзя называть фамилии кандидатов на обмен заключенными

По его словам, боевики и россияне повышают ставки в этом сложном процессе и начинают этим злоупотреблять во время переговоров.

Каждый раз, когда родственники заложников боевиков т.наз. "Л/ДНР" и пленников Кремля начинают публично называть фамилии своих родных, они только усложняют процесс обмена.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий и представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников рассказал в интервью сайту "Сегодня".

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По его словам, боевики и россияне повышают ставки в этом сложном процессе и начинают этим злоупотреблять во время переговоров.

"Чем публичнее становится человек, тем, естественно, сложнее его оттуда забрать. Более того, за них Россия начинает требовать неоднозначные фигуры. Поэтому, когда мы сегодня удивляемся, что отданы какие-то знаковые фигуры в прошлый раз, давайте посмотрим, а какие знаковые фигуры забрали мы. Не существует универсальной формулы, чем один украинец лучше или хуже другого", – говорит вице-премьер.

Он напомнил, что все граждане Украины имеют право жить свободной жизнью на подконтрольной правительству территории.

"И если государство не смогло, не справилось в свое время, не хватило мощи и военного потенциала обезопасить и не допустить врага на территорию страны, когда он шел с военной агрессией в 2014 году ... когда пришло соседнее государство со своими войсками, установило там свой оккупационный режим, используя коллаборантов, то в таком случае, сейчас нужно забирать всех, кого можем: и гражданских, и военных, нет разницы. Они все граждане Украины и бороться нужно за каждого", – подчеркнул украинский переговорщик.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля состоялся обмен удерживаемыми лицами с боевиками «ЛДНР». Украина вернула 20 своих граждан, среди них – двое военнослужащих.