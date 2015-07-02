Несмотря на заявления о демилитаризации, боевики продолжили обстреливать Широкино

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в соцсети. "Относительное уменьшение активности боевиков вчера днем длилось не долго. К полуночи боевики еще более 30 раз нарушили условия прекращения огня на различных участках линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.

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По данным пресс-центра, снова под огнем оказались Пески и Марьинка, близ оккупированного Донецка. Боевики били из минометов различных калибров и гранатометов. "На этом же направлении со 122-мм гаубиц также было обстреляно Первомайское, а из минометов калибра 120 мм – Славное и Тарамчук", - говорится в сообщении.

В Луганской области, применяя минометы, ПТРК, стрелковое оружие и гранатометы, кремлевские наемники ударили по Новотошковском, Станице Луганской, Крымском и Золотом.

"В районе Мариуполя танки и минометы пророссийских бандформирований палили по Старогнатовке. А около полуночи преступники нанесли артиллерийской удар из мощных гаубиц калибра 122 и 152 мм по окрестностям Бердянского. В то же время, нарушая собственные обещания о демилитаризации, боевики самопровозглашенных псевдогеообразований и дальше бьют по Широкино", - отметили в пресс-центре.

"С начала этих суток боевики еще 10 раз обстреляли наши позиции. Силы АТО, в свою очередь, дают боевикам адекватный и эффективный ответ, применяя незапрещенное договоренностями вооружение", - подытожили в пресс-центре.