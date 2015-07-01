СБУ предотвратила передачу боевикам карт с данными о силах АТО

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, жители Рубежного собирали и передавали террористу «ЛНР» по прозвищу «Шаман» информацию о местах расположения и маршруты передвижения военной техники и военнослужащих Вооруженных сил Украины.

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Во время обысков у злоумышленников изъято печатные карты, на которых были нанесены позиции сил АТО и расположение блокпостов, гранаты РГД-5 с запалами и патроны калибра 5,45 мм.

Кроме того, в поселке Кирово Дзержинского района Донецкой области сотрудники СБУ задержали боевика, который участвовал в боевых действиях на стороне террористов «ДНР». У него изъяли гранатомет РПГ-22, гранаты Ф-1, РГД-5 и РГО, большое количество патронов.