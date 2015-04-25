ОБСЕ: представители Киева и Москвы согласны демилитаризовать Широкино
Представители Украины и России в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе согласились относительно необходимости демилитаризации Широкино, которое расположено в 20 км на восток от Мариуполя.
Об этом заявил заместитель главы мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, сообщает ВВС Украина.
"На сегодняшней встрече представители Украины и РФ в совместном центре пришли к согласию, что необходимо демилитаризировать Широкино", - сказал господин Хуг.
В то же время он подчеркнул, что члены центра - не единственные лица, которые участвуют в этом процессе, и хотя они оба хотят демилитаризации этого населенного пункта, они "требуют одобрения сверху".
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"Сейчас самое главное - политическая воля для поддержки этого плана на самом высоком уровне", - добавил представитель миссии ОБСЕ.
Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявлял, что украинские военные могут оставить Широкино, но только при условии, что там постоянно будет действовать пункт наблюдателей ОБСЕ, а село возьмет под контроль милиция.