Жители Мариуполя вышли на митинг против демилитаризации Широкино (фото, видео)

Жители Мариуполя провели митинг против демилитаризации села Широкино.

Как сообщает сайт города 0629, на площади Ленина собралось несколько тысяч мариупольцев. На груди у большинства из них были красные маки, как символ Победы во Второй мировой войне и веры в победу в нынешней войне.

В руках у митингующих были государственные флаги Украины и плакаты, призывающие к миру. Но все присутствующие выступали против вывода военных из Широкино.

Традиционно вначале все присутствующие спели гимн и помолились за Украину.

Читайте такжеКихтенко: вместо демилитаризации следует усилить оборону Широкино

Перед участниками митинга выступили лидеры общественных организаций Мариуполя и волонтеры, которые в своих речах высказывались против демилитаризации Широкино. Также волонтеры призвали мариупольцев объединяться, копать окопы и кормить военных

На митинге в Мариуполе присутствовал также депутат Верховной Рады от фракции "Объединение "Самопомич", первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Семен Семенченко.

"В Мариуполе собрался митинг в поддержку украинских вооруженных сил. Собравшиеся на площади "Поваленного Ленина" более 2000 мариупольцев выступили против вывода добровольческих батальонов из Широкино и приняли обращение к Президенту, НГШ и секретарю совета безопасности и обороны с резолюцией "Ни шагу назад". На площади проводилась запись в отряды по организации обороны города", - написал он на своей странице в Facebook.

В Мариуполе собрался митинг в поддержку украинских вооруженных сил. Собравшиеся на площади "Поваленного Ленина" более 2000 мари... Posted by Семен Семенченко on 3 мая 2015 г.

Как сообщал УНИАН, в апреле представители Украины и России в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе согласились о необходимости демилитаризации Широкино.

Как заявлял секретарь СНБО Александр Турчинов, украинские военные смогут отойти от Широкино в том случае, если в нем будет постоянно действовать пункт наблюдателей ОБСЕ, а село возьмет под контроль милиция.

В то же время жители Мариуполя собирают подписи с призывом к высшему руководству страны не начинать демилитаризации района Широкино.

По мнению мариупольцев, ”оставить Широкино сегодня – значит, поставить под удар полумиллионный украинский Мариуполь. Это также создаст опасный прецедент для врага и станет предпосылкой для дальнейшей эскалации насилия и наступательных действий на остальной территории страны. Сдать Широкино - значит открыть ворота на всю Украину”.

Читайте такжеБатальон "Донбасс" ввел дополнительные силы в Широкино

2 мая спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник подчеркнул, что в случае демилитаризации Широкино, будут предприняты исчерпывающие меры с целью недопущения продвижения боевиков в сторону Мариуполя.

По его словам, украинская сторона поддерживает инициативу наблюдателей ОБСЕ по демилитаризации Широкино и ведет переговоры. Вместе с тем Мотузяник отметил, что для начала такого процесса необходимо полное прекращение огня, чего пока не наблюдается со стороны боевиков.