Пророссийские боевики стреляли по позициям ВСУ: восемь обстрелов за прошедшие сутки и два - за текущие

Военнослужащие из состава Объединенных сил отправили на лечение по меньшей мере пятерых российских наемников.

8 апреля вооруженные формирования Российской Федерации, в очередной раз нарушая взятые на себя обязательства, восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил.

В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, которые по Минским договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Для пресечения вражеских обстрелов украинские защитники успешно использовали дежурные огневые средства и сохранили контроль над ситуацией в регионе, сообщает ООС на странице в Facebook.

После полуночи российские оккупационные войска из минометов калибра 82 мм обстреляли наши позиции возле села Павлополь, выпустив с направления оккупированного Набережного 20 мин. Во второй половине суток восемь вражеских мин этого же калибра взорвались рядом с нашими опорными пунктами в районе села Гнутове.

Под утро противник также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по защитниках Марьинки. А ближе к полудню применил стрелковое оружие против наших защитников в районе Старогнатовки.

Подразделения Объединенных сил безотлагательно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям противника настойчиво заставляли его завершить такие преступные действия.

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Утром враг с направления Калиново выпустил по нашим опорных пунктах возле Новоалександровки 17 мин 120-го калибра. В полдень против украинских защитников, которые держат оборону вблизи Орехово, оккупанты открыли огонь из миномета калибра 82 мм.

Наши позиции неподалеку Зайцево российские наемники дважды обстреляли из станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

По предварительным данным разведки, 8 апреля военнослужащие из состава Объединенных сил отправили на лечение по меньшей мере пятерых российских наемников, всех – с ранениями различной степени тяжести.

С начала текущих суток российские оккупационные войска уже дважды нарушили режим прекращения огня. Противник из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра обстрелял наши позиции возле Красногоровки и Новомихайливки. В ответ украинские воины применили дежурные огневые средства, в результате чего вражеские провокации прекратились.

По состоянию на 7.00 утра потерь среди наших защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

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