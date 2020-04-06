Украинские военные на Донбассе сбили российский беспилотник стоимостью $2 миллиона

Беспилотник был передан соответствующим специалистам для изучения данных с носителей информации.

Украинские военные на Донбассе в воскресенье, 5 апреля, сбили российский беспилотный летательный аппарат "Застава".

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"Сегодня, 5 апреля, благодаря умелым действиям одного из подразделений, который держит оборону на Светлодарском направлении, был сбит беспилотный летательный аппарат "Застава" Bird Eye 400", - говорится в сообщении.

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В штабе ООС отметили, что эти беспилотники с 2012 года производится в Российской Федерации. Его стоимость составляет около двух миллионов долларов.

Беспилотник был передан соответствующим специалистам специальных подразделений для изучения данных с носителей информации.

"Этот факт в очередной раз подтверждает непосредственное участие вооруженных сил Российской Федерации в войне на востоке Украины", - отметили в штабе.

Как сообщал УНИАН, за сутки, 4 апреля, вооруженные формирования РФ 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Потерь в результате вражеских обстрелов среди украинских защитников не было.

По данным разведки, 4 апреля украинские бойцы ликвидировали двух российских оккупантов, еще одного - ранили. Также украинские военнослужащие прицельным огнем уничтожили вражеский беспилотник и станковый противотанковый гранатомет.