Сутки на Донбассе: боевики нарушили режим тишины 14 раз и понесли потери

По данным разведки, украинские бойцы ликвидировали двух российских оккупантов, еще одного – ранили.

За минувшие сутки, 4 апреля, вооруженные формирования РФ 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Потерь вследствие вражеских обстрелов среди украинских защитников не было.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, противник применял запрещенные к размещению возле линии разграничения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Благодаря эффективному использованию дежурных огневых средств украинским защитникам удалось вовремя и результативно отреагировать на все вражеские провокации.

Оккупанты 4 апреля обстреляли из станковых противотанковых гранатометовжилой сектор поселка Верхньоторецкое. В результате разрыва гранаты получила осколочное ранение в ногу местная жительница, которая была госпитализирована.

По данным разведки, 4 апреля украинские бойцы ликвидировали двух российских оккупантов, еще одного – ранили. Также украинские военнослужащие вчера прицельным огнем уничтожили вражеский беспилотник и станковый противотанковый гранатомет.

5 апреля по полночь российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли наши позиции возле Каменки в районе ответственности оперативно-тактическойгруппировки "Восток". Потерь среди украинских защитников нет.