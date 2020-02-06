Кремль назначил одним из главарей "ДНР" бывшего вице-губенатора Иркутской области РФ

О судьбе прежнего "премьера" террористы не сообщают.

Новым так называемым "премьер-министром" террористической группировки "ДНР" внезапно стал россиянин, бывший высокопоставленный чиновник из Иркутской области. О судьбе прежнего "премьера" неизвестно.

Об этом сообщил в Facebook журналист Денис Казанский.

"Еще немного про "гражданскую войну". Был в ДНР "премьер-министр" Ананченко. А теперь тихо исчез. Просто без всяких объяснений пишут, что и.о. премьера уже Владимир Пашков. Ахаха, ну правильно, зачем холопам в "народной республике" что-то пояснять. Все равно все понимают, что нет на самом деле никакого "премьер-министра", а есть только смоляное чучелко. Сегодня одно, завтра другое. И не важно, как его зовут", - написал журналист.

По его информации, сам Пашков родом из российского Братска, гражданин РФ. До 2015 года он работал вице-губернатором Иркутской области.

"Так что теперь в Донецке уже открыто работает настоящее оккупационное правительство", - резюмировал Казанский.

Как сообщал УНИАН, боевики "ЛНР" сделали невъездным в оккупированный Луганск отца пленного из-за показаний в "деле" против сына.