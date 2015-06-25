Кучма: Процесс урегулирования ситуации на Донбассе будет затяжным из-за "двойной стратегии Европы"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кучма сказал сегодня на пресс-конференции в Житомире.

«Украинцам до Путина дальше, чем американцам вместе с европейцами – к Богу. Пусть они (американцы и европейцы) его (Путина) также давят. Но они делают так - знаете, вот Россия страдает от торговых санкций и европейцы страдают. А то, что в течение трех последних лет против Украины торговые санкции Россия применяет? Все молчат. Мы только в этом году за первый квартал 62% экспорта потеряли в Россию. Так что такая двойная стратегия Европы, в том числе и по отношению к этому конфликту (на Донбассе), она, к величайшему сожалению, не дает уверенности в том, что эта проблема будет решена», - сказал он.

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Кучма не исключает, что процесс урегулирования конфликта на востоке Украины будет затяжным.

«Поэтому давайте настраиваться на длительный процесс в этом плане. Главное - прекращение огня. Если этого не будет, ни о каких разговорах не может быть и речи», - отметил он.

По мнению Кучмы, местные выборы на Донбассе должны происходить по украинскому законодательству. «То законодательство, которое нам предлагают по избирательной кампании, оно должно быть украинским», - подчеркнул он.

Кучма назвал абсурдными попытки ДНР и ЛНР объявить себя независимыми государствами. «А изменения к Конституции и их стремление быть суверенным независимым государством - ну, это вообще непонятно какие сказки», - отметил он.

По его мнению, введенные против России экономические санкции недостаточно эффективны.

«Потому что те меры, которые Европейский Союз (вводит) вместе с американцами, а я имею в виду торговые санкции (против России), они влияют на экономические проблемы в России. Но пока толстый похудеет, мы, худые украинцы, в никуда можем пойти, это – главная проблема», - отметил Кучма.