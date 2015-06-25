За сутки погибших и раненых среди украинских военных нет – Лысенко

За минувшие сутки в зоне проведения Антитеррористической операции погибших и раненых среди украинских военнослужащих нет.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 24 июня, боевики 43 раза обстреляли позиции украинских военных.