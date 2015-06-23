В сюжете Lifenews один и тот же мост называли взорванным то ВСУ, то "ополчением"
10:18, 23 июня 2015Война
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Сотрудников российского пропагандистского канала в очередной раз поймали на логическом противоречии.
Уничтоженный мост / Кадр видео
В сюжете об открытии нового автомобильного моста в Горловке ведущий заявил, что старый мост был разрушен уничтожающей инфраструктуру украинской армией.
Надпись аналогичного содержания в левом нижнем углу экрана сопровождала весь сюжет.
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