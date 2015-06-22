Боевики обстреляли из "Градов", минометов и гранатометов Нижнее, Крымское и Попасную

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, в ночь на понедельник боевики обстреляли с.Нижнее Попаснянского района из систем залпового огня «Град», применение которых запрещено, согласно минским соглашениям. Огонь велся из шахты "Первомайская" возле с.Голубовское (оккупированная часть Луганской области). Реактивные снаряды взорвались вблизи базы отдыха, повреждена ограда, уничтожен фруктовый сад. По предварительным данным, обошлось без погибших и раненых.

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В течение ночи боевые действия также велись и в других населенных пунктах на линии соприкосновения. Пос. Крымское с 3.00 и до утра обстреливали из гранатометов и минометов, здесь в районе противотуберкулезного диспансера происходили боевые столкновения между боевиками и украинскими силовиками.

Окрестности г. Попасная, где расположены опорные пункты наших военных, среди ночи подверглись минометным обстрелам. Часть города уже несколько дней остается без центрального водоснажения, поврежденный обстрелами водопровод между с. Стахановцев и Попасной пока не удается отремонтировать из-за боевых действий.

В большинстве сел Попаснянского района, которые оставались без света из-за урагана, вчера вечером удалось восстановить электроснабжение, однако в Камышевахе, Врубовке, Николаевке и Викторовке света пока нет, сейчас там работают ремонтные бригады.

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Без электроэнергии также все еще остаются Трехизбенка, Кряковка и Калаус в Новоайдарском районе. Здесь ЛЭП перебиты в результате боевых действий, а восстановительные работы необходимо вести на берегу Северского Донца, по руслу которого проходит линия разграничения. Областная власть делает все возможное, чтобы ремонт начался как можно быстрее, сообщают в пресс-службе.