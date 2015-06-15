В Авдеевке боевики обстреляли из тяжелого оружия жилой массив, разрушена многоэтажка

Об этом говорится в сообщении центра по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе, размещенном на странице пресс-центра АТО в Facebook.

«Боевики отдельных районов Донецкой области продолжают прибегать к массовым провокациям, целью которых является эскалация конфликта и срыв Минских договоренностей. В частности, продолжается циничное уничтожение инфраструктуры населенных пунктов», - говорится в сообщении.

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Так, по данным центра по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе, 14 июня 2015 года незаконными вооруженными формированиями отдельных районов Донецкой области была обстреляна Авдеевка. Зафиксировано три попадания артиллерийских снарядов калибром 122 мм в промышленные мощности Авдеевского коксохимического завода.

«С танка нелюди обстреляли жилой массив по улице Чапаева. Двумя 125-мм снарядами уничтожены гараж, поврежден автомобиль. Рядом, по улице Воробьева, 15, зафиксировано шесть попаданий 125-мм снарядов в жилой девятиэтажный дом», - сообщают наблюдатели.

В целом Донецкое (Авдеевское) направление остается наиболее нестабильным. 14 июня на направлении зафиксировано 54 факта нарушения режима прекращения огня, в том числе с применением РСЗО, артиллерии, танков, минометов и стрелкового оружия. Все факты нарушений боевиками режима прекращения огня переданы украинской стороной СЦКК представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.