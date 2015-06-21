На Донецко-Авдеевском направлении количество обстрелов боевиками растет ежедневно - СЦКК (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе украинской стороны СЦКК на странице в Facebook.

Отмечается, что самым горячим остается Донецко-Авдеевское направление.

"На этом участке в течение последней недели СЦКК фиксирует ежедневный рост обстрелов. Так, 16 июня по позициям ВСУ боевики стреляли 28 раз, 17 июня – 37, 18 июня – 41, 19 июня – 45, 20 июня – 53", - отметили статистику в центре.

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На других направлениях ситуация остается стабильно напряженной, но контролируемой. Кроме того, боевики применяют запрещено тяжелое вооружение.

"18 июня наблюдатели СЦКК задокументировали обстрелы боевиками территории 29 блокпоста из ракетной системы залпового огня БМ-21 "Град". Обстрел произошел в утреннее время и длился пять минут - с 05.14 до 05.19. На месте происшествия зафиксировано 10 воронок от разрывов. Найдены характерные обломки и поражающие элементы 122-мм реактивных снарядов. Пострадавших во время обстрела не было", - сообщили в СЦКК.

Наблюдатели СЦКК ежедневно фиксируют многочисленные нарушения боевиками режима прекращения вогнюСпостерігачі украинской стороны... Posted by Пресс-центр АТО on 21 Июнь 2015 г.

На фотоснимках ствол автомата указывает направление, с которого было нанесено огневое поражение, а именно – южное направление, район н.п. Кировское, который находится под контролем незаконных вооруженных формирований.

"21 июня обстрелы на 29 блокпосту не фиксировались", - отметили в СЦКК.