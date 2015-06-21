Жебривский допускает вариант силового освобождения Донецкой области (видео)

Об этом он заявил в интервью французским изданиям France 24 и Le Figaro.

Глава области подчеркнул, что восстановление границ Украины – это ключевая цель его администрации.

"Если на самом деле с той стороны не будет выполнения этих условий (Минских соглашений - Ред.), мы должны краткосрочно осуществить блокаду, а затем фактически силовой вариант для восстановления контроля украинской власти над всей Донецкой областью", - сказал Жебривский.

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Отвечая на вопрос о том, для чего необходима блокада оккупированных боевиками территорий, глава области пояснил, что эта мера может помочь многим осознать, что кроме как от Украины им ждать помощи больше неоткуда.

"Экономическая блокада может помочь в этой стратегии, чтобы люди осознали, что на самом деле России та часть Донбасса не нужна. И люди должны понять, что только жизнь в единой Украине является залогом их благополучия, залогом правопорядка", - заявил он.

В то же время Жебривский подчеркнул, что решение о блокаде может принять только Киев.